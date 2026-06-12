女優・本田望結と妹でモデル・女優の本田紗来の姉妹２ショットにファンが胸キュンだ。望結が１２日までにインスタグラムを更新。「＃みゆさら＃撮り愛」と記し、人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」主宰のイベントに出席した際のドレスアップした姉妹のショットをアップした。望結はボートネックの白のフルレングスドレス、紗来は白地に黒のドットがかわいらしいノースリーブのミニドレス。一つのドリンクに２本