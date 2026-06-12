全日本プロレスは１１日、公式「Ｘ」で安齊勇馬が週刊誌「ＡＥＲＡ」（朝日新聞出版）の表紙を飾ることを発表した。全日本は「７月６日（月）発売の「ＡＥＲＡ７月１３日号」の表紙に安齊勇馬選手が登場！蜷川実花さん撮り下ろしのグラビア、そしてロングインタビューも掲載」と告知した。これを受け安齊は自身の「Ｘ」を更新し「ＡＥＲＡさんの！！！ＡＥＲＡさんの表紙を飾ります！！！！！蜷川実花さんに撮っていただ