【モデルプレス＝2026/06/12】9日間にわたり開催される『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションするオリジナルステージイベント「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」と「めざましライブ」（8月3〜8月9日：豊洲PIT／8月13、14日：東京ガーデンシアター）より、出演アーティスト第3弾が発表された。【写真】高橋文哉主演「ブルーロック」実写俳優20人が集結◆「めざましライブ」第3弾ア