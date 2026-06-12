首の血管が圧迫される「猫背」は目への血流を悪化させる 視力低下の原因として「暗いところで本を読むから」「テレビに近いから」といった理由はよく知られていますが、実は「姿勢の悪さ」が視力に致命的な悪影響を与えていることはあまり知られていません。 書籍「子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル」の著者である平賀博士は、特に「猫背」や「頭を前に突き出す姿勢」が視力低下に直結する大きな要因