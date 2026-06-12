飛距離を最大限引き出す自分にあったスクエアスタンスの探し方とは 自分にあった、打ちたいボールにあったスクウェアスタンスを探し出す スタンス幅の次はスタンスの向きですが、多くの人はアドレスでの両足のつま先を結んだラインを重要視しているようです、これがボールとターゲットラインを結んだ飛球線と平行