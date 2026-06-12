日本企業として初めて純利益5兆円を突破 ソフトバンクグループ（SBG）の時価総額が、トヨタ自動車を抜いて首位に躍り出た。日本の時価総額トップが交代するのは実に22年ぶりのことだ。 市場では「株価に一喜一憂することはないが、雇用を含め、日本の根幹を支えるモノづくり企業よりも博打うちのような企業の価値が高いなんて」（製造業関係者）と戸惑う声もあれば、「米国と違って、日本のように主役が3