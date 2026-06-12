朝のドル円は１５９．９０円台、海外市場で１５９．５８円まで下げる＝東京為替 トランプ大統領がイランとの合意がまとまったと発言したことで、ドル売りが強まり、海外市場で１５９．５８円を付けた。その後少し戻して朝は１５９．９０円台での推移。 USDJPY159.96