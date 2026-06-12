【日本】 鉱工業生産（確報値）（4月）13:30 予想0.8%前回0.8%（前月比) 予想2.3%前回2.3%（前年比) 予想N/A前回-1.2%（設備稼働率・前月比) 【英国】 鉱工業生産指数（4月）15:00 予想0.1%前回-0.2%（前月比) 予想-0.2%前回0.0%（前年比) 製造業生産高（4月）15:00 予想-0.1%前回1.2%（前月比) 予想0.3%前回1.2%（前年比) 貿易収支（4月）15:00 予想-223.0億ポ