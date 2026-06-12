【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 新体制で再スタートしたアイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場。ロケ中に出会った人物と思わぬ形で意気投合（!?）し、MCの千鳥から「（グループに）入れたら？」と提案され……。 【TVer】Aぇ! group佐野晶哉「ここ半年……」「言いたくなかった……」非