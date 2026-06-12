イラン外務省のバガイ報道官は11日、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書について、最終的な結論に至っておらず、双方が署名するとの報道についても臆測に過ぎないと強調しました。バガイ報道官は11日、イランメディアに対し、戦闘終結に向けた覚書について最終的な結論に至っておらず、イランの指導部が検討している状況だと明らかにしました。また、バガイ氏はイランは譲れない条件を妥協することはないとしたうえで、今週末に署名