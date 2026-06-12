俳優の名取裕子が10日、自身のインスタグラムを更新。長らく夫婦役で共演する“名コンビ俳優”宅麻伸との2ショット写真を公開し、「おぉぉぉぉぉーーー」「二宮夫妻だ！」「やっぱりお2人が並んでいる姿は素敵です」などと反響を呼んでいる。【写真】「やっぱりお2人が並んでいる姿は素敵です」長年夫婦役で共演する名取裕子＆宅麻伸の2ショット名取は、14日放送のテレビ朝日系『日曜マイチョイス』（毎週日曜後4：30）に宅