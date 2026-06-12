東京都は５０戸以上の新築マンションに対し、配送車の駐車スペースの設置を義務づける方針を固めた。宅配需要の増加に対応し、荷さばきの円滑化を図る。来月８日までパブリックコメント（意見公募）を行い、都駐車場条例の改正を目指す。新たな方針では、５０〜１００戸の新築マンションに対し、宅配や引っ越し作業で使える駐車スペースを、２トン車で１台分設けることを義務化する。より規模の大きい建物の場合は、１００戸を