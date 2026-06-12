アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。糖尿病治療薬「マンジャロ」が本来の目的とは異なるダイエットで利用されるケースが急増していることについて言及した。マンジャロは、2型糖尿病の治療薬で、血糖値を下げる一方、嘔吐や下痢、食欲減退などの副作用がある。ダイエットのため自由診療で処方する医療機関もあるが、厚生労働省は、適応外