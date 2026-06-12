日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのため離脱すると発表した。追加招集選手はＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝。遠藤は自身のＳＮＳを更新し、今活動をもっての代表引退を表明した。長らく森保ジャパンを引っ張ってきた主将の離脱に、取材ゾーンではショックを隠せない選手が多かった。ＤＦ長友佑都は「ショックだし、残念で。無念です