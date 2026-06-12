6月14日に80歳を迎えるアメリカのトランプ大統領の誕生日に合わせ、ホワイトハウスで史上初となるプロスポーツイベントが開かれます。開催を前に、敷地内に建設された総合格闘技団体「UFC」の特設会場が公開されました。千田淳一記者：こちらはホワイトハウスの北側です。目の前にはアメリカメディアの中継ブースが並んでいます。そしてホワイトハウスの上を見てみますと、巨大な屋根のようなものが見えます。関係者の案内で敷地内