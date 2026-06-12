今回は、夫の不倫相手に現実を突きつけたエピソードを紹介します。「おばさん、早く旦那と別れてよ？」と言われ…「私は夫と6歳の娘と暮らす主婦です。夫が週末にやたらひとりで外出するようになり、帰宅後は毎回、女性ものの甘い香水の香りがしたことから、不倫に気づきました。そこで探偵を雇い、不倫相手の住所をつきとめました。そして不倫相手に、『あなたが夫と不倫しているのは知っています。話がしたい』という内容の手紙