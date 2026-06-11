東京・原宿のショップ「コーナーショップ バイ カスバ（CORNER SHOP by CASBA）」が、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」とのコラボレーションTシャツを6月13日に発売する。【画像をもっと見る】コラボは、恵比寿の会員制バー「BAR CASBA」の30周年を記念して展開しているプロジェクトの第2弾。同プロジェクトでは、これまで「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）、「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」と協業してきた。