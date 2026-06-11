「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」が、アメリカの大手百貨チェーン ノードストローム（Nordstrom）を商標権侵害で提訴したと複数の海外メディアが報じた。【画像をもっと見る】報道によるとクロムハーツは、ノードストロームが販売するアクセサリーコレクションが、ブランドを象徴する十字架モチーフを模倣していると主張。商標権侵害、偽造、原産地虚偽表示、不正競争にあたるとして、6月4日にカリフォルニア州中央地区連邦