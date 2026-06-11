創立90周年を迎えたフランスのジュエリーブランド「フレッド（FRED）」が、グローバルブランドアンバサダーのBTS JINを起用した新たなキャンペーンコンテンツを発表した。フレッドの公式YouTubeチャンネルではムービーも公開している。【画像をもっと見る】コンテンツ内でJINは、メゾンのアイコンジュエリー「フォース10」コレクションを着用。「Audacity unveiled on stage.（ステージで鮮やかに解き放たれる大胆さ。）」「Tw