デサントが運営する「デサント オルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）」が、グラフィックデザイナー上西祐理氏の作品をデザインに取り入れたカプセルコレクションを発売した。6月11日から「デサント」の一部直営店や公式オンラインストアで取り扱っている。東京・代官山の直営店「DESCENTE BLANC 代官山」では、カプセルコレクションと共に上西氏の作品を展示するエキシビジョンも開催中だ。会期は21日まで。【画像をもっと見る】