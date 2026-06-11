「シャネル（CHANEL）」が、名古屋・栄の大型複合ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内の商業施設「ハエラ（HAERA）」の1階から3階に、国内最大級のブティック「シャネル 名古屋栄」をオープンした。総店舗面積は1300平方メートルを超える。【画像をもっと見る】店舗設計は、ニューヨークを拠点に活動する建築家 ピーター・マリノ（Peter Marino）が担当。メゾンを象徴するブラックとホワイトのカラーパレットを基調とし、アク