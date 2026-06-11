「カルティエ（Cartier）」が6月11日、新商業施設「ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA」に、「カルティエ 名古屋栄ブティック」をオープンした。【画像をもっと見る】栄のメインストリートである大津通に面したブティックは、東京、大阪に続く旗艦店。2フロア構成で、パリのラペ通りをはじめとする世界中のカルティエ ブティックを手掛けてきた「モワナー ベタイユ」のコンセプトを軸に、バルセロナを拠点とする「g4group」がデ