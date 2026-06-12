「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位Pixel 10a（Google）5位iPhone 17 Pro（アップル）6位Galaxy S26（SAMSUNG）7位A5 5G（OPPO）8位Reno13 A（OPPO）9位Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）10位AQUOS sense10（シャープ）