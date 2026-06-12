【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月3日から9日まで東京・豊洲PIT、8月13・14日に東京・東京ガーデンシアターで開催される『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』の追加ラインナップが公開された。 ■私立恵比寿中学とガールズバンドねぎ塩豚丼が対バン！ フジテレビ発の『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』は、湾岸エリア