12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2220円高の6万6540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71156.19円ボリンジャーバンド3σ 68861.99円ボリンジャーバンド2σ 66567.80円ボリンジャーバンド1σ 66540.00円12日夜間取引終値 65575.00円一目均衡表・転換線 64884.00円5日移動平均 64273.60円25日移動平均 64217.27円