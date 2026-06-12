12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比84.0ポイント高の3910ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4047.32ポイントボリンジャーバンド3σ 3996.33ポイントボリンジャーバンド2σ 3945.33ポイントボリンジャーバンド1σ 3910.00ポイント12日夜間取引終値 3894.34ポイント25日移動平均 3891.25ポイント一目均衡表・転換線 38