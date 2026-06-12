12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 912.34ポイントボリンジャーバンド3σ 871.75ポイントボリンジャーバンド2σ 831.15ポイントボリンジャーバンド1σ 790.56ポイント25日移動平均 770.00ポイント一目均衡表・基準線 769.16ポイント75日