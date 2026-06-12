大阪9月限ナイトセッション 日経225先物66540+2060 （+3.19％） TOPIX先物3910.0+65.5 （+1.70％） シカゴ日経平均先物66390+1910 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領は自身のSNSで11日夜に予定していたイランに対する攻撃を中止したと表明。現在進められている協議は「イランの最高指導部に持ち込