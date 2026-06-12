札幌・手稲署は2026年6月11日、窃盗の疑いで北広島市に住む建設業の男（27）と恵庭市に住む自称無職の男（28）を逮捕したと発表しました。男らは共謀の上、2026年4月22日午後0時半ごろから同日午後1時10分ごろまでの間、札幌市手稲区の90歳の女性の自宅で、現金1万5000円を盗んだ疑いが持たれています。4月22日午後3時半ごろ、女性の親族から「家に来た知らない男2人にお金を盗まれました」と警察に通報がありました。警察によりま