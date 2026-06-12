声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が、ファン待望のシングル「しゅがぴゅあ」をリリースした。スポニチ東京本社でのインタビューに応じたのは、メンバーの中でもひときわユニークな個性を放つ勝野里奈（かつの・りな）。語られたのは、新曲への真摯な思いと、自身のアイデンティティーの根幹をなす「鳥」への底知れぬ愛情だった。ピュアでキュートなアイドルの仮面の下に隠された、野生の魂に迫る。（