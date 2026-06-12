レッドソックスのクローザー、アロルディス・チャプマン（38）が「ヤンキースGMは謝罪すべき」と発言した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。レッドソックスは今週、トロピカーナ・フィールドでレイズに3連敗を喫し、27勝39敗でア・リーグ東地区最下位に低迷している。首位レイズとは13・5ゲーム差、ワイルドカード3枠目にも5・5ゲーム差をつけられている。一方で、チャプマンは今季も球界屈指の救援投手として存