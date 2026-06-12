メキシコ―南アフリカ後半、ヘディングでチーム2点目のゴールを決めるメキシコのR・ヒメネス＝メキシコ市（共同）メキシコが先手を取り、危なげなく逃げ切った。前半9分、リラが高い位置でボールを奪い、キニョネスが鋭いシュートでGKの足元を抜いて先制。その後は攻め急がず冷静に試合をコントロールし、相手に退場者が出た後の後半22分にR・ヒメネスのヘディングでリードを広げた。南アフリカは不用意なミスが多く、攻撃の形