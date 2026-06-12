漫画『恋せよまやかし天使ども』が2027年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせてアニメ化記念イラストが公開された。【画像】独特な絵！『恋せよまやかし天使ども』イラスト■『恋せよまやかし天使ども』あらすじ学校で入学早々から美少女と評判の桂おとぎ。クラスの委員長も任されたが、副委員長の一（にのまえ）君も美男子で評判だった。表の顔とは違って、素ではぶっちゃけキャラで武闘派なおとぎ。中身も完璧な一