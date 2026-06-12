元サッカー日本代表の北澤豪が、1998年フランスワールドカップ（W杯）のメンバー発表直前に自身が経験した生々しい落選通告の舞台裏と、同じく落選となった“キングカズ”こと三浦知良の部屋で繰り広げられた、メンバー入りした選手たちとの涙の秘話を明かした 。【映像】井原、中山も号泣…W杯落選の裏側を告白（再現あり）お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生し