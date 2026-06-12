6月7日に関東甲信・東海で「梅雨入り」となりました。北陸・東北も次第に梅雨らしくなるでしょう。6月下旬から7月上旬にかけての気温は全国の広範囲で平年より高くなるとみられ、より蒸し暑くなるでしょう。雨量は、平年を上回る地域が多い見込みです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北海道の天気は数日の周期で変わるでしょう。東北では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。【気温の傾向】6月13日から6月19日