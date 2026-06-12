テレ東では、6月13日(土)深夜1時25分より、「キテレツキテル!?」を2週連続で放送することが決定！ 本番組は、これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたい！という、KEY TO LITの魅力を存分に伝える番組です。岩粼大昇・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力にメンバー全員が幅広く活躍する実