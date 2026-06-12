8月28日より日米同時公開されるリドリー・スコット監督最新作『ラスト・サバイバー』より、「静寂のドラマ」と「狂気のアクション」が炸裂する新予告と日本版ポスター解禁された。【動画】相反する“2つの緊迫感”が交錯する『ラスト・サバイバー』予告本作は、『ブレードランナー』や『オデッセイ』、『グラディエーター』などで映画史に名を刻んできた巨匠リドリー・スコットが、ピーター・ヘラーのベストセラー小説「ドッグ