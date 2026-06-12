KEY TO LIT初の地上波特番『キテレツキテル!?』が、テレビ東京にて6月13・20日の各25時25分に2週連続で放送されることが決まった。【写真】KEY TO LIT全員集合の番組カットも公開！本番組は、これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたいという、KEY TO LITの魅力を存分に伝えるバラエティー番組。岩崎大昇（「崎」は「たつさき」が正式表記）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼