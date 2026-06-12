本木雅弘が主演する映画『黒牢城（こくろうじょう）』と、刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」のコラボが実現。劇中で孤高の城主・荒木村重（本木）と極限の心理戦を繰り広げる、とらわれの危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）の愛刀である刀剣男士「安宅切（あたぎぎり）」が描かれた“黒牢城”コラボビジュアルが解禁となった。【写真】イラストレーター・およ描き下ろしの“安宅切”本作は、第166回直木