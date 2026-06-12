北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、開幕戦のA組でメキシコが南アフリカに2-0で勝利した。日本時間の未明に行われた一戦で、一部のサッカーファンに混乱が起こった。それは南アフリカのユニホームが原因だった。黄色をベースに緑のラインをあしらったシャツ。どことなく、見覚えのある雰囲気はサッカー王国ブラジルのそれだった。配色を含め、似ていると言える。未明に起きて