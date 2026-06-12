6月27日21時から放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（フジテレビ系）の3作品目として、永尾柚乃と松尾諭がダブル主演する『おじさんになりたい』が解禁された。【写真】趣里主演『世にも奇妙な物語』新作『実家じまい』よりストーリーテラー・タモリとキャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ『世にも奇妙な物語』。今回は“奇妙な”新作短編4本を届ける。これまで1作品目に上川隆也主演