2025年を席巻した映画『国宝』。日本アカデミー賞で最優秀賞ほかなんと10冠、興収は200億円を突破した。そんな伝説級映画となった『国宝』が、6月6日より動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信がスタート。吉沢亮演じる喜久雄が、ヤクザ一家から歌舞伎の世界に足を踏み入れ芸の道を突き進む姿が描かれる本作。現実世界でも、梨園出身ではないのにも関わらず歌舞伎界でスターとなった人が。ここでは、そんな“リアル