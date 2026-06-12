「すばらしいプレミアでした！」。そう笑顔で語ったのは、ついにきょう日本公開を迎えた映画『Michael／マイケル』で、主人公マイケル・ジャクソンを演じた実の甥でシンガーでもあるジャファー・ジャクソンと、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディだ。2年にわたる準備期間を経て“キング・オブ・ポップ”を体現した二人は、6月4日に行われたジャパンプレミアの熱気も冷めやらぬ翌朝、インタビューに応じてくれた。