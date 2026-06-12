痒いところに手が届くような、便利グッズを【Can★Do（キャンドゥ）】でゲットしませんか？ 地味ではありますが、持っておくと生活が快適になりそうな「優秀グッズ」があるとのウワサ。どうやら、ちょっとした日常の煩わしさを解消してくれるのだとか。今回はそんな、キャンドゥの優秀グッズをピックアップ。ぜひ、チェックしてみて！ バッグをもっと快適に！ 縫い付け不要で仕切りを追加 「貼るだけポケット 筒状タイプ