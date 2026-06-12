ある日、筆者は図書館の返却ポストへ乱暴に本を投げ込む男性を注意したのですが、「税金払っているんで」と一蹴されてしまいました。泣き寝入りかと思いましたが、図書館側の静かな反撃に思わずクスッとしてしまった出来事です。 4コマ漫画 近所の図書館を、子供と一緒に週に一度は利用する私は、ある日信じられない光景を目にしました。40代くらいの男性が、10冊近い本をまとめて乱暴に押し込んでいたため、思わず「本が傷んで