元日本テレビアナウンサーの桝太一が１２日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビアナウンサー時代の後輩らとのショットを公開した。桝は「そしてこの春は古巣の後輩と会える機会がいつになく多かった日々でした。伸びざかりの若手とも一緒にロケに行かせてもらえて、心強いとともにこれからが本当に楽しみ平成を歩んだ先輩たちが使っていた方程式を見出して、令和の数字を代入して、自分だけの最適解に辿（たど）