◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の出走馬１８頭と枠順が１１日、確定した。馬券は１２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。４９年ぶりの偉業に追い風だ。ミュージアムマイルは２番枠に決定。前年の有馬記念制覇から直行で勝てば７７年のトウショウボーイ以来だが、くしくも同馬がグランプリを連勝したのも２番枠だった。友道