◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースは１１日（日本時間１２日）、サッカーＷ杯北中米大会開幕に合わせて、ナインのリフティング大会を球団公式ＳＮＳで公開した。日本人選手では大谷は映像に入っていなかったが、佐々木と山本が参戦。佐々木はグラブとペットボトルの飲み物をもったままユニホーム姿でチャレンジした朗希はわずか３回。練習で使用する道