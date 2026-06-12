5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助(30)と元乃木坂46のトップアイドル・能條愛未(31)夫妻が14日のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)の番組55周年記念1時間スペシャルに登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態までを語り尽くす。 【写真】1000人超の招待客！結