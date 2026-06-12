歌手の野口五郎が11日、自身のインスタグラムで懐かしい写真を公開。反響を呼んでいる。 【写真】15歳の美少年昭和レトロな感じもぐっとくる 「懐かしい～!!」と記した野口が投稿したのは3ショット。「僕も忘れてたぁ!!」と続け、「僕がデビューした1971年の新人三人組!! 本郷直樹さん.僕.青山一也さん!! 皆さん子供の僕に優しかった」と振り返る。野口は当時15歳。2人は20歳前後だった。 「発地伸夫さんも